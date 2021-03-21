Юрист: Любовь Соболь могут перевести в СИЗО

Любовь Соболь могут перевести в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. При этом статья, которая ей вменяется, не подразумевает помещения в следственный изолятор.

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката соратницы Навального Владимира Воронина. «При нарушении запретов, установленных судом, следователь может идти в суд с ходатайством об изменении меры на изолятор», — сказал Воронин.

Сегодня Любовь Соболь нарушила домашний арест, чтобы сходить в церковь. Воронин сообщал, что ходатайство о посещении храма подавалось еще 1,5 месяца назад, но на него пришел отказ с объяснением, что это может препятствовать следствию.

Соратница Навального находится под домашним арестом до 23 июня в рамках так называемого «санитарного дела». Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению противоэпидемических правил из-за призывов участвовать в митинге 23 января.