Губернатора Пензенской области задержали за взятку

Причиной задержания главы Пензенской области Ивана Беозерцева стала взятка в 31 млн рублей. Как сообщает СКР, по версии следствия, деньги чиновник получил от предпринимателя бывшего продюсера Николая Баскова Бориса Шпигеля.

Шпигель, сейчас возглавляющий группу фармкомпаний «Биотэк», также задержан. В отношении него и Белозерцева возбудили уголовное дело по статьям о даче и получении взятки. Как сообщается на сайте СКР, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области получил через посредников от бизнесмена и его супруги, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова деньги и ценности более чем на 31 млн рублей. Взамен «Биотэк» получала преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств. Меру пресечения фигурантам изберут в ближайшее время.

Ранее сообщалось об аресте Белозерцева и обысках по местам жительства его, его сыновей и сотрудников регионального правительства.