Задержан губернатор Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан, СК провел обыск по месту его жительства. Также следственные действия прошли у других членов правительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве. Пресс-секретарь губернатора Пензенской области заявила, что в правительстве региона не обладают информацией о его задержании. Об этом ранее сообщили пензенские Telegram-каналы.

СМИ сообщали, что обыск у Белозерцева, а также у его сыновей, мог пройти в рамках дела о превышении полномочий. Речь может идти о покровительстве при заключении госконтрактов, которые доставались компаниям, близким к детям губернатора.

По данным Telegram-канала «112», четверых фигурантов, в том числе Белозерцева, доставят в Москву.