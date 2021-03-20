Координатора штаба Навального в Хабаровске отправили под арест

Координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина отправили под домашний арест до 16 мая. Ранее его задержали по «дадинской» статье.

О решении суда сообщает «ОВД-Инфо». Ворсин был задержан 19 марта за неоднократное нарушение законодательства о митингах. Сообщалось, что причиной стал его пост в Twitter о митинге 23 января.

Перед задержанием в квартирах Ворсина, волонтера штаба Андрея Пастухова и главы региональной Либертарианской партии Артема Мозгова прошли обыски. Мозгов и Пастухов проходят свидетелями по делу координатора хабаровского штаба, их вызывали на допросы в СК. «Новая газета» писала, что преследование может быть связано с планами Ворсина баллотироваться в Госдуму. «Он известный в крае политик и имел реальные шансы победить», — сообщила изданию глава штабов Навального Анастасия Кадетова.

Обыск также проходил у активиста Валентина Квашникова, который после этого сообщил об оскорблениях и избиениях со стороны силовиков. После допроса он зафиксировал побои. Квашников говорил, что видел в медучреждении и Алексея Ворсина, у которого были ссадины и гематомы.