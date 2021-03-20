Турция вышла из конвенции по борьбе с насилием и защите женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. В 2011 году она первой подписала этот документ.

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовало правительственное издание Resmi Gazete. Ранее представители Партии справедливости и развития, в которую входит Эрдоган, требовали пересмотреть конвенцию, заявляя, что она «поощряет разводы и продвигает культуру ЛГБТ».

«Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях», — заявил в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай.

Конвенция, о которой идет речь, стала первым европейским документом о борьбе с насилием над женщинами. В 2011 году ее подписали в Стамбуле 47 стран СЕ, в 2014 она вступила в силу. Страны-подписанты обязаны

создавать горячие линии и убежища для жертв насилия, оказывать им медицинскую, психологическую и правовую помощь, а также ввести ответственность за домашнее насилие.