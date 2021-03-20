В здании съезда независимых депутатов заметили сотрудников Центра «Э»

В здании, где проходит съезд Ассоциации независимых депутатов Москвы, заметили сотрудников Центра «Э» МВД. По словам участников, два человека закрылись в одной из комнат до начала мероприятия.

«Открытые медиа» со ссылкой на муниципальных депутатов пишут, что мужчины отказывались представиться, разговаривали с участниками заседания и вели видеосъемку. Когда от них потребовали покинуть помещение, они отказались и посоветовали обратиться в полицию.

Ранее участники съезда сообщили, что за час до начала мероприятия в здание коворкинга на Шаболовке, где оно проводится, приехали полицейские. Около полудня на улице находилось несколько сотрудников Центра «Э».

Форум независимых депутатов 13 марта сорвали силовики, задержав всех, кто там находился. При задержаниях они объясняли, что многие пришли без масок, при этом в сети публиковались фотографии того, как в автозаки уводят людей в средствах защиты. Позже большинство участников заседания получили протоколы о деятельности нежелательной организации. Спустя несколько дней сообщалось, что форум независимых депутатов перенесут в Clubhouse.

Сегодня организаторы экстренного съезда Ассоциации независимых депутатов сообщили, что встреча пройдет онлайн, и призвали представителей всех политических и общественных движения прийти на нее. Ожидалось, что в заседании примут участие около 60 человек очно, еще несколько десятков выступят в Zoom. Чтобы не допустить провокаций и нового разгона, адрес мероприятия сообщали только участникам, которые прошли верификацию на сайте, и журналистам.