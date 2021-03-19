Путин уволил посла России в Белоруссии

Посла в Минске меняют уже третий раз за последние три года. Кто займет освободившуюся должность — пока не сообщается. Ранее в конце февраля «КоммерсантЪ» писал, что это может быть посол РФ в Латвии и бывший заместитель главы Совбеза Евгений Лукьянов. Источник издания характеризовал 69-летнего Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность».
Что касается 61-летнего Мезенцева, то РБК писал, что его могут направить на должность госсекретаря Союзного государства. Занимающий этот пост 77-летний Григорий Рапота, который работает там с 2011 года, по данным агентства, уйдет в отставку.