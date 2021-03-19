Байден ответил на предложение Путина о дискуссии

Слова Байдена передает корреспондент Bloomberg. Днем ранее Путин заявил, что ему с американским коллегой не стоит «пикироваться заочно», а нужно «продолжить дискуссии фактически в прямом эфире, онлайн». «Мы готовы в любое для американской стороны время», — сказал он.
Путин заговорил о Байдене после того, как тот на вопрос ABC, считает ли он российского президента убийцей, ответил утвердительно. В ответ Владимир Путин пожелал коллеге здоровья и ответил поговоркой «кто обзывается, тот сам так называется».