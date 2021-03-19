Участник митинга 23 января в Москве получил два года колонии

Его осудили по статье о насилии в отношении полицейского. Об этом стало известно из его письма, опубликованного проектом «Арестанты 212». По версии обвинения, во время митинга на Страстной улице он нанес «сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». 27 января его отправили под стражу, он сразу признал вину.
«Я был в шоке от услышанного, т. к. у меня на лицо много смягчающих обстоятельств, такие как больная мама, сын на иждивении, чистосердечное признание, раскаяние, помощь следствию (добровольно выдал вещдоки, которые от меня требовали), включал телефон и пароль от него», — пишет Салихов. Он также рассказал, что компенсировал ущерб силовику и получил положительные характеристики от свидетелей.
Приговор обжалован, участник акции пишет, что наказание слишком сурово и назначено, «чтобы другим не повадно было». Сейчас Тимур Салихов находится в московском СИЗО №1.
«ОВД-Инфо» уточняет, что ранее приговоры по делам, возбужденным после январских протестов, вынесли четырем участникам из Костромы, Нижнего Новгорода, Москвы и Владимира — принудительные работы, штраф, год лишения свободы условно и три года колонии. В последнем случае Виталий Тимофеенко из Владимира обвинялся в том, что распылил на акции газ из баллончика в сторону полицейского. Всего по акциям 23 и 31 января, а также 2 февраля в России возбудили минимум 90 уголовных дел.