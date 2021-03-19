Григорий Мельконьянц: О новом составе ЦИК замолвлю слово

19 марта стал известен новый состав Центризбиркома: последнюю пятерку членов комиссии назвал президент России. Что можно сказать о тех, кто попал и не попал в ЦИК, и в целом про обновление комиссии.

С таким составом не получится следовать предусмотренному законом принципу — независимости комиссии от органов государственной власти. В этот раз тянули до последнего с опубликованием указа по президентской пятерке членов. Комиссия усилена аппаратчиками из Администрации президента, Государственной думы и Общественной палаты. К новому составу стоит относиться как к примете времени и отдавать себе отчет, что каких-либо судьбоносных решений, способных оздоровить наши выборы, он принять не сможет. А сможет ли ухудшить положение — за этим будем наблюдать. Ввели членов, к которым много вопросов по их курированию выборов в своих регионах. Из комиссии вывели секретаря — опытную Майю Гришину, которая многое на себе тащила, включая методический блок.

Непрозрачный отбор кандидатур

Когда в 2016 г. я был единственным альтернативным кандидатом по квоте Госдумы, депутаты вынуждены были заслушивать кандидатов и голосовать не пакетом за пятерку, а по каждому в отдельности. В этот раз как в Совете Федерации, так и в Госдуме назначение прошло без конкуренции. На заседании никого не заслуживали и голосовали пакетом.

Собеседник в одном из региональных парламентов заявил «Коммерсанту», что в единодушии предложений нет ничего удивительного: он напомнил, что администрация президента традиционно доводит желательные кандидатуры, в том числе и через отвечающих за выборы вице-губернаторов.

Восемь переназначенцев

8-й срок — Евгений Колюшин (КПРФ)

3-й срок — Антон Лопатин (от группы депутатов Госдумы, читай «Единая Россия»)

3-й срок — Борис Эбзеев

2-й срок — Игорь Борисов (из чуровского состава ЦИК 2007–2011, ныне член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека)

2-й срок — Николай Булаев (до 2016 г. первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме)

2-й срок — Николай Левичев («Справедливая Россия»)

2-й срок — Элла Памфилова

2-й срок — Евгений Шевченко (до 2016 г. представитель «Патриотов России» в ЦИК)

Семь новеньких

Павел Андреев (руководитель Федерального казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты РФ»)

Наталья Бударина (сотрудница Администрации президента, ранее сотрудника ЦИК и заместитель руководителя департамента правового обеспечения избирательных кампаний ЦИК «Единой России»)

Александр Курдюмов (первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме)

Константин Мазуревский (руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме)

Людмила Маркина (председатель Избирательной комиссии Орловской обл.)

Эльмира Хаймурзина (глава округа Красногорск и Секретарь Местного отделения «Единой России», куратор выборов в Правительстве Подмосковья и экс. председатель Избирательной комиссии Московской обл.)

Андрей Шутов (председатель близкого к администрации президента фонда ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ)

За бортом остались

Валерий Гальченко

Майя Гришина

Александр Кинёв

Александр Клюкин

Сергей Сироткин

Сиябшах Шапиев

Будем поглядывать за их судьбой. Кто-то уходит на пенсию, кому-то пророчат различные должности: посты судей Верховного Суда, руководителя РЦОИТ и т. п.

Руководство комиссии

На своем первом заседании 29 марта тайным голосованием будут избраны председатель, его заместитель и секретарь комиссии. Если интриги по кандидатуре председателя нет, пост с высокой долей вероятности сохранит Элла Памфилова, то по заму и секретарю возможны варианты.

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