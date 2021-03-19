Григорий Мельконьянц: О новом составе ЦИК замолвлю слово

19 марта стал известен новый состав Центризбиркома: последнюю пятерку членов комиссии назвал президент России. Что можно сказать о тех, кто попал и не попал в ЦИК, и в целом про обновление комиссии.
- С таким составом не получится следовать предусмотренному законом принципу — независимости комиссии от органов государственной власти.
- В этот раз тянули до последнего с опубликованием указа по президентской пятерке членов. Комиссия усилена аппаратчиками из Администрации президента, Государственной думы и Общественной палаты.
- К новому составу стоит относиться как к примете времени и отдавать себе отчет, что каких-либо судьбоносных решений, способных оздоровить наши выборы, он принять не сможет. А сможет ли ухудшить положение — за этим будем наблюдать.
- Ввели членов, к которым много вопросов по их курированию выборов в своих регионах.
- Из комиссии вывели секретаря — опытную Майю Гришину, которая многое на себе тащила, включая методический блок.
Непрозрачный отбор кандидатур
Когда в 2016 г. я был единственным альтернативным кандидатом по квоте Госдумы, депутаты вынуждены были заслушивать кандидатов и голосовать не пакетом за пятерку, а по каждому в отдельности. В этот раз как в Совете Федерации, так и в Госдуме назначение прошло без конкуренции. На заседании никого не заслуживали и голосовали пакетом.
Собеседник в одном из региональных парламентов заявил «Коммерсанту», что в единодушии предложений нет ничего удивительного: он напомнил, что администрация президента традиционно доводит желательные кандидатуры, в том числе и через отвечающих за выборы вице-губернаторов.
Итак, что мы имеем:
Восемь переназначенцев
- 8-й срок — Евгений Колюшин (КПРФ)
- 3-й срок — Антон Лопатин (от группы депутатов Госдумы, читай «Единая Россия»)
- 3-й срок — Борис Эбзеев
- 2-й срок — Игорь Борисов (из чуровского состава ЦИК 2007–2011, ныне член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека)
- 2-й срок — Николай Булаев (до 2016 г. первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме)
- 2-й срок — Николай Левичев («Справедливая Россия»)
- 2-й срок — Элла Памфилова
- 2-й срок — Евгений Шевченко (до 2016 г. представитель «Патриотов России» в ЦИК)
Семь новеньких
- Павел Андреев (руководитель Федерального казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты РФ»)
- Наталья Бударина (сотрудница Администрации президента, ранее сотрудника ЦИК и заместитель руководителя департамента правового обеспечения избирательных кампаний ЦИК «Единой России»)
- Александр Курдюмов (первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме)
- Константин Мазуревский (руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме)
- Людмила Маркина (председатель Избирательной комиссии Орловской обл.)
- Эльмира Хаймурзина (глава округа Красногорск и Секретарь Местного отделения «Единой России», куратор выборов в Правительстве Подмосковья и экс. председатель Избирательной комиссии Московской обл.)
- Андрей Шутов (председатель близкого к администрации президента фонда ЭИСИ, декан факультета политологии МГУ)
За бортом остались
- Валерий Гальченко
- Майя Гришина
- Александр Кинёв
- Александр Клюкин
- Сергей Сироткин
- Сиябшах Шапиев
Будем поглядывать за их судьбой. Кто-то уходит на пенсию, кому-то пророчат различные должности: посты судей Верховного Суда, руководителя РЦОИТ и т. п.
Руководство комиссии
На своем первом заседании 29 марта тайным голосованием будут избраны председатель, его заместитель и секретарь комиссии. Если интриги по кандидатуре председателя нет, пост с высокой долей вероятности сохранит Элла Памфилова, то по заму и секретарю возможны варианты.