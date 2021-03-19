Автор сюжета ВГТРК про виллу Навального в Германии получила премию Союза журналистов

Корреспондент ВГТРК в Европе Анастасия Попова получила журналистскую награду «Золотое перо России». Премию организует Союз журналистов.

Попова сняла репортаж для федерального канала о вилле, где жил Алексей Навальный и его семья во время лечения в Германии. Она несколько лет работает в Европе, при этом на сайте СЖР говорится, что сотрудница ВГТРК стала известной «благодаря репортажам из воюющей Сирии и документальным фильмам «Сирийский дневник».

Сюжет вышел на канале «Россия 1» в начале февраля, после возвращения оппозиционера на родину и последующего ареста. Попова ходила по дому и уделила особое внимание «роскоши» пребывания там. Сообщалось, что проживание стоит €530 в сутки. Сюжет вышел после публикации видеорасследования о «дворце Путина» в Геленджике.

Впоследствии выяснилось, что корреспондент проникла на виллу обманом, выдавая себя и оператора за семейную пару. Владелец жилища обратился в полицию, а затем снял шуточный ролик-пародию.

Сюжет Поповой про виллу на YouTube набрал 435 тыс. просмотров и 37 тыс. дизлайков.