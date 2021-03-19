Прокуратура Болгарии: обвиняемые в шпионаже на Россию интересовались данными о Сирии, Украине и Нагорном Карабахе

Трансляцию пресс-конференции ведомства в Twitter вел журналист Христо Грозев. Так, в числе арестованных — два офицера вооруженных сил и бывший офицер военной контрразведки Болгарии. Последний обвиняется в вербовке агентов для российской разведки. В частности, сообщили на пресс-конференции, в одном из разговоров он называл себя «про-сталинским» человеком, также в деле есть записи диалогов, где он обсуждает размер ежемесячных выплат за данные для спецслужб.
Обвинение основано на перехваченном задании по сбору информации. Представители болгарской прокуратуры рассказали, что агенты должны были делать снимки экранов компьютеров в Минобороны для ГРУ. В частности, российское ведомство интересовали темы, связанные с Сирией, Украиной и Нагорным Карабахом.Также российской разведке нужна была информация о встречах НАТО, политике ЕС в отношении России, Украины и Белоруссии и о внешних контактах Болгарии с США, ЦРУ и странами Европы. Отмечается, что памятка для агентов была написана на плохом болгарском с обилием русских слов. В деле есть записи того, как один из офицеров считает зарплату в долларах на своем рабочем месте в здании военной разведки страны.
Накануне в ходе спецоперации в Болгарии были задержаны несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сегодня их отправили под арест. Один из них пытался скрыться, позже его задержали неподалеку от здания посольства РФ. Обвинения предъявлены шестерым, в том числе супруге человека, которого считают лидером группировки. По мнению прокуратуры, она имеет российское гражданство и выступала посредником при общении с дипмиссией РФ.