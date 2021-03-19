Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК до 2026 года

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов Центризбиркома по президентской квоте. Действующий председатель комиссии Элла Памфилова вошла в новый состав. Ранее Госдума и Совет Федерации уже назначили по пять своих членов комиссии. Полномочия нового состава ЦИК будут действовать до 2026 года.

Кроме Памфиловой Путин назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ, председателя совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрея Шутова; члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова; руководителя аппарата Общественной палаты Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новый состав комиссии не вошла секретарь ЦИК Майя Гришина.