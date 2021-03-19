Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК до 2026 года

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов Центризбиркома по президентской квоте. Действующий председатель комиссии Элла Памфилова вошла в новый состав. Ранее Госдума и Совет Федерации уже назначили по пять своих членов комиссии. Полномочия нового состава ЦИК будут действовать до 2026 года.
Кроме Памфиловой Путин назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ, председателя совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрея Шутова; члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова; руководителя аппарата Общественной палаты Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новый состав комиссии не вошла секретарь ЦИК Майя Гришина.РБК напоминает, что в квоту Госдумы от «Единой России» попал глава аппарата фракции в палате Константин Мазуревский, а также действующий член комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов). КПРФ в ЦИК, как и в этом созыве, будет представлять Евгений Колюшин, «Справедливую Россию» — Николай Левичев, а ЛДПР делегировала в ЦИК нового представителя — первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.
От верхней палаты в новый состав комиссии делегированы трое действующих членов — зампредседателя комиссии Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых — глава орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска (бывшая глава Мособлизбиркома) Эльмира Хаймурзина.
Обновление ЦИК было чисто формальным, считает член Совета «Голоса» Аркадий Любарев: «Я думаю, что сейчас от ЦИКа и его состава мало что зависит. Хотя состав сильно сменился (ушли восемь членов, включая секретаря), обновление мало затронуло суть. В нынешнем составе, как и в предыдущем, ЦИК будет послушно исполнять волю руководства».