Украинцы нашли новые доказательства причастности экс-сотрудника ФСБ России к убийству в Берлине

Правоохранители Украины передали Германии фотографии Вадима Красикова из семейного альбома, которые подтверждают, что он и арестованный в Берлине за убийство Зелимхана Хангошвили киллер с паспортом на имя «Соколова» — одно и то же лицо. Ранее это утверждали The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — в своем расследовании они писали, что Красиков служил в спецподразделении «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ.

Как передает The Insider, Der Spiegel пишет, что новые улики, найденные в ходе обыска в доме тещи Красикова, были переданы в правоохранительные органы Германии несколько дней назад. Издание получило некоторые из них, в том числе фото 2010 года из свадебного альбома Красикова и его нынешней жены. Среди документов есть и свидетельство о браке на имя Вадима Красикова.

«На цветных фотографиях лицо Вадима Красикова представлено с разных ракурсов, что делает сравнение лиц значительно более надежным, чем при использовании исходных черно-белых фотографий. Но главное — на одном из этих фото видна большая татуировка на его левом плече, и она полностью идентична татуировке, обнаруженной на плече «Вадима Соколова» и сфотографированной полицейскими, — пишет The Insider.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям The Insider, на самом деле это связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, утверждал ранее президент России Владимир Путин.

Данные, предоставленные украинскими властями немецким следователям, могут стать важным элементом обвинения, их может быть достаточно, чтобы убедить суд в том, что «Вадима Соколова» не существует и что накануне убийства российское государство выдало Вадиму Красикову поддельные документы, удостоверяющие личность. Затем суд должен будет взвесить объемные — хотя и косвенные — доказательства того, что Красиков действовал от имени российского государства, пишет The Insider.

Ранее расследователи также указывали на то, что супруга Красикова получила защиту у ФСБ. Она передвигается на самолетах под чужим именем и в сопровождении сотрудников спецслужб.