«Новая» спросила читателей, подавать ли в суд на Рамзана Кадырова

«Новая газета» может подать в суд на Рамзана Кадырова. Издание спросило мнение читателей об этом.

На сайте газеты опубликован соответствующий опрос. Ранее глава Чечни назвал журналистов «Новой» «агентами западных служб», комментируя материал о внесудебных казнях. 15 марта издание опубликовало статью, основанную на рассказе бывшего бойца спецполка имени А. Кадырова. Сулейман Гезмахмаев, уже бежавший из России, сообщил, что охранял задержанных в спортзале здания и знает как минимум о 13 убийствах там, а также считает, что показания о преступлениях задержанные давали под пытками.

После этого в Чечне задержали трех родственников экс-силовика, требуя выдать местонахождение его семьи и заставить его подписать письмо с покаяниями. В Грозном прошел митинг, а министр печати республики потребовал закрыть «Новую газету». Накануне спецполк выпустил видеообращение с просьбой к Владимиру Путину защитить его сотрудников от «нападок» журналистов. Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал силовикам обращаться в суд, если они считают информацию из материала клеветой. Впоследствии чеченский парламент опубликовал обращение к Владимиру Путину с просьбой «поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности «Новой газеты», а Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к Пескову со словами «вы меня озадачили».

На 14:30 МСК в опросе приняли участие около 3 тыс. человек, 67,2% проголосовали за вариант «Подать на Кадырова в суд».