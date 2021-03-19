Дмитрий Нестеров о сгоне людей на «Крымскую весну»

Несколько предвыборных наблюдений.

1. Административная мобилизация в Москве достигла такой степени отработанности, что сигналы о сгоне десятков тысяч бюджетников становятся малозаметными. Люди, к сожалению, постепенно свыкаются с постоянным принуждением. Да и в бюджетных организациях более-менее утрясается круг покорных, который и задействуют, и круг тех, кого обходят.

Вспомнил об этом, потому что уже сейчас начинается подготовка к массовому принуждению бюджетников к интернет-голосованию.

Помните, чем ранее и увереннее вы откажетесь, тем с большей вероятностью это примут во внимание и так или иначе начальство с этим свыкнется. А "норму" по мобилизации и без вас наверняка сделают на покорных конформистах, коих все равно большинство.

2. С февраля в Москве тянется так называемое "санитарное дело", рамочное уголовное дело, по которому сидят под домашним арестом и несколько потенциальных оппозиционных кандидатов в Госдуму. Они не имеют права пользоваться интернетом и коммуницировать с внешним миром. Только что арест продлили до 23 июня. Что позволяет эффективно помешать выдвижению на выборах.

Собственно обвиняют их в том, что якобы они своим участием в протестных акциях в конце января подстрекали других к нарушению санитарных норм. Да-да, в акциях на свежем воздухе, где люди, действуя добровольно, могли стоять или идти, соблюдая необходимую безопасную дистанцию.

Но то массовое мероприятие неправильное, а это видимо "правильное". Очередной "последний бой", где за ценой не принято стоять. (Видимо потому что цена человеческих воли и здоровья стали в нынешней России слишком дешевы).

Помимо всего окружающего ада, давайте не забывать о санитарное деле и прочих политических делах, требуя свободного участия в выборах и освобождения политзаключенных.

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