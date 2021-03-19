Илья Азар: Опыт административного сидельца

вернулся вчера из двухнедельного отпуска, всем привет!

спасибо всем, кто волновался, кто делал передачи и кто писал приятные слова

многие опасаются административного ареста (и потому перестают, к примеру, митинговать после первого протокола по 20.2), но это они зря

во-первых, когда еще вы сможете две недели пролежать в кровати (но рекомендую правдами и неправдами вытребовать себе второй матрас, а иначе сон превращается в муку) с книжками (и без постоянно отвлекающего вас телефона). берите с собой или просите передать толстые тома, в которые в реальной жизни никогда не получается полностью погрузиться (я, например, за три дня осилил "Благоволительниц")

во-вторых, где еще вы обрастете знакомствами с людьми, с которыми на воле практически не пересекаетесь. за 15 суток через мою камеру (в которой, судя по надписям на стенах, сидели раньше Люся Штейн и Петр Верзилов) прошли:

уголовник с 24-летним стажем (11 из них за убийство), который оказался милейшим человеком с широчайшей (сканвордной) эрудицией и добрым, но очень матерным юмором

молодой националист из детского дома, который работает на заводе, ездит на каршеринге без прав и ненавидит "чурок" (поэтому, например, всегда уходит с шаурмой, не заплатив). хоть я и сорвал со стены его рисунок со свастикой, он все равно проникся ко мне большим уважением, когда узнал, что я лично знаком с большинством говорящих по "Эху Москвы", взял у меня автограф и обещал повесить его дома рядом с росписями всех футболистов ЦСКА

предприниматель в области с/х, который две недели круглосуточно штудировал КоАП, очень возмущался каждому судебному решению сокамерников и навязывал им свою бесплатную юридическую помощь. он, кстати, обещал скорый коллапс с подсолнечным маслом

ВДВ-шник, прошедший "вторую чеченскую", сотрудник склада бытовой техники, которого закрыли на 5 суток за неуплату штрафа в 500 рублей (!) и другие прекрасные люди

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