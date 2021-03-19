Европейские страны решили возобновить использование вакцины AstraZeneca

По данным Reuters, решение о возобновлении вакцинации приняли после того, как регуляторы ЕС и Великобритании заявили, что преимущества препарата перевешивают возможные риски. Ранее более 10 стран остановили использование вакцины из-за сообщений о вероятности образования тромбов после прививки. Подобные сообщения приходили из разных государств, в частности, только сегодня утром в Грузии скончалась медсестра, впавшая в кому после прививки препаратом AstraZeneca.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) расследовало 30 случаев тромбоза после применения вакцины и пришло к выводу, что ее преимущества в защите людей от гибели от коронавируса или госпитализации перевешивают вероятность рисков. Ранее специалисты сказали, что не нашли связи между образованием тромбов и препаратом, впрочем, по данным Reuters, сейчас эта возможность не исключена, говорится в отчете.
На данный момент о возобновлении вакцинации препаратом AstraZeneca объявили власти Германии, Франции, Италии, Кипра, Латвии и Литвы, Испания оценивает такую вероятность. Компания-производитель объявила, что верит в возобновление вакцинации после заявления EMA по всей Европе.
Сейчас несколько случаев образование тромбов в мозге расследует также британское агентство по контролю за лекарствами (MHRA). При этом в ведомстве считают, что вакцинация должна продолжаться, причем даже если связь между тромбозом и препаратом будет доказана. ВОЗ также объявила о своей поддержке применения этой вакцины. EMA сообщала, что обновит руководство по ней, включив в него информацию о потенциальных рисках.