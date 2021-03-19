ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,5%. Повышение стало первым с декабря 2018 года.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике <…> При этом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ.

В 2020 году ЦБ несколько раз подряд снижал ставку, опустив ее в итоге с 6,25 до 4,25%.