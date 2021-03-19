Профессора РАН просят СФ провести открытое обсуждение законопроекта о просветительской деятельности

Профессора РАН обратились в Совет Федерации с предложением организовать открытое обсуждение «антипросветительских» поправок в закон об образовании в Комитете по науке, образованию и культуре.

«Принятие данных поправок затруднит международное сотрудничество из-за необходимости дополнительного согласования договоров с иностранными гражданами и организациями. Просветительская деятельность, включая популяризацию науки и техники, станет предметом министерского регулирования. Последнее может привести к закрытию части проектов, в первую очередь основанных на энтузиазме их организаторов, поскольку они не смогут найти дополнительные ресурсы на прохождение различных согласований и других бюрократических процедур. Подобные инициативы и их последствия кажутся особенно неуместными в год, объявленный Президентом России годом науки и технологий», — напоминают авторы обращения претензии ученых к законопроекту.

Они также отмечают, что на стадии рассмотрения проекта в Госдуме не проведено широкого обсуждения с привлечением профессионалов в тех областях, которых коснется новое регулирование.

«Регламент Совета Федерации предполагает возможность проведения открытого обсуждения в профильном комитете с привлечением ученых и экспертов. Корпус профессоров РАН обращается с просьбой организовать такое обсуждение, пригласив на него специалистов, высказывавших аргументированные критические замечания по поправкам, а также представителей сообщества популяризаторов науки и научных журналистов. Корпус профессоров РАН готов представить на этом обсуждении свою экспертную позицию», — заключают профессора.

На сегодняшний день законопроект о просветительской деятельности одобрен Госдумой в трех чтениях. После утверждения Советом Федерации его должен подписать президент. Норма, практически вводящая цензуру для ученых, преподавателей и популяризаторов науки, должна вступить в силу с 1 июня. Ранее академики РАН призывали сенаторов отклонить документ, а более 230 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — кричали ученые. НКО обращались к российскому омбудсмену и к Комиссару по правам человека Совета Европы: «Демократическая дискуссия в России по общественно-значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее».

Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это лишь заявлял, что реакция на проект «нагоняется из Вашингтона».