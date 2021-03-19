«Роснефть» подала в суд на телеканал «Дождь», «Эхо Москвы» и агентство Bloomberg

«Роснефть» подала в суд на три крупных СМИ: это телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и американское агентство Bloomberg. Суть претензий не раскрывается.

По данным РБК, по иску к Bloomberg ответчиками проходят репортер издания Анна Андрианова и специальный корреспондент Евгения Письменная. Заявления относительно «Дождя» и «Эха Москвы» касаются установления фактов, имеющих юридическое значение для заявителя.

В редакциях СМИ говорят, что их не уведомляли о подаче иска, они узнали об этом из картотеки судебных дел.

РБК отмечает, что 16 марта на Bloomberg вышел материал Андриановой и Письменной о том, что власти России могут частично потратить средства Фонда национального благосостояния на инвестиции в «Восток Ойл». Это проект «Роснефти» по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае и строительству порта на Таймыре. В тот же день «Дождь» и «Эхо Москвы» публиковали материалы на эту тему со ссылкой на Bloomberg.

17 марта «Роснефть» прокомментировала публикации в своем пресс-релизе. Там говорилось, что компания не обращалась в правительство с просьбой о финансировании, а финансово-экономическая модель проекта его и не предусматривает. Также там отмечалось, что СМИ не обращались в компанию за комментариями, а публикации были названы ложью и дезинформацией.

В начале марта компания подала иски к Bloomberg, изданиям «Важные истории» и «Новая газета». Журналисты предполагают, что это может быть связано с материалом о покупке акций Pirelli.