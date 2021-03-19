Илья Яшин требует от СК привлечь к ответственности организатором концерта «Крымская весна»

Глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин требует от главы СК Александра Бастрыкина привлечь по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил организаторов концерта «Крымская весна», который прошел 18 марта в «Лужниках». Кроме артистов на нем выступили президент Владимир Путини и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мероприятие было организовано, несмотря на действующие в городе антиковидные ограничения, и сопровождалось массовыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Я прошу следствие провести проверку, установить личности организаторов и привлечь их к ответственности по 236-й статье УК РФ. Той самой статье, по которой до лета закрыли под домашний арест оппозиционных политиков и активистов из-за того, что на митингах в январе кто-то якобы маски не надел», — сообщил Яшин.

Концерт, посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма к России собрал накануне полный стадион. Сообщалось, что приглашения на него выдавали бюджетникам и студентам. Последним за присутствие предлагали деньги, грамоты, дополнительные баллы и другие бонусы.

Власти против себя возбуждать уголовные дела не станут, понимает Яшин, но это не значит, что не надо фиксировать нарушения законов и факты избирательного правоприменения, отмечает он: «Диссиденты в свое время обращались к советской власти с простым призывом: уважайте свою Конституцию. Вот и я пытаюсь донести до российской власти простую мысль: соблюдайте собственные законы».