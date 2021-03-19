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Парламент Чечни обратился к Путину из-за публикаций «Новой газеты»

19.03.2021

Чеченский парламент попросил Владимира Путина «поручить соответствующим ведомствам дать правовую оценку провокационной деятельности «Новой газеты». Ранее Рамзан Кадыров назвал журналистов «Новой» агентами западных спецслужб.

Обращение парламента опубликовано на его сайте. Авторы заявляют о возмущении и негодовании всего чеченского народа действиями «отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций». 

«К их числу, в частности, относится издание «Новая газета», опубликовавшее статью оскорбительного и клеветнического характера, умаляющую честь и достоинство сотрудников полка ППСП имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике. Данное издание не первый раз оскорбляет чеченских полицейских, которые с самого начала образования полка принимали активное участие в непримиримой борьбе с международным терроризмом, показывая истинный патриотизм и верность государству», — говорится там. Речь идет о статье «Новой» о внесудебных казнях в республике, в которой бывший сотрудник спецполка Сулейман Гезмахмаев рассказал о том, что лично охранял задержанных в спортзале полка и знает минимум о 13 убийствах там, а также считает, что погибшие давали показания о преступлениях под пытками. Родственников самого Гезмахмаева после выхода статьи задерживали чеченские полицейские, требуя выдать местонахождение его семьи и заставить его подписать письмо с покаяниями. 

В обращении отмечается, что автор материала «посягает на честь и достоинство Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова». Сам Кадыров в своем Telegram-канале ранее обратился к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и назвал в публикации журналистов «Новой» «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб».

«Господин Песков, Вы меня озадачили!  Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут  обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину»,  — заявил он в ответ на слова Пескова о том, что бойцам спецполка в Чечне нужно обращаться не в Кремль, а в суд. «Что касается «угрозы журналистам», я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги», — продолжает Кадыров и говорит, что санкции против России часто применяются « с подачи таких якобы либеральных газет». 

Накануне спецполк им. А. Кадырова опубликовал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой защитить его бойцов от нападок СМИ. Комментируя это, Дмитрий Песков посоветовал полицейским обращаться в суд, если те считают, что материалы газеты содержат клевету. Ранее министр печати Чечни призвал закрыть «Новую газету», а на офис редакции в Москве была совершена химическая атака.

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