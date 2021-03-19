Парламент Чечни обратился к Путину из-за публикаций «Новой газеты»

Обращение парламента опубликовано на его сайте. Авторы заявляют о возмущении и негодовании всего чеченского народа действиями «отдельных лиц, которые разными способами пытаются оклеветать институты государственной власти для реализации своих политических амбиций».
«К их числу, в частности, относится издание «Новая газета», опубликовавшее статью оскорбительного и клеветнического характера, умаляющую честь и достоинство сотрудников полка ППСП имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике. Данное издание не первый раз оскорбляет чеченских полицейских, которые с самого начала образования полка принимали активное участие в непримиримой борьбе с международным терроризмом, показывая истинный патриотизм и верность государству», — говорится там. Речь идет о статье «Новой» о внесудебных казнях в республике, в которой бывший сотрудник спецполка Сулейман Гезмахмаев рассказал о том, что лично охранял задержанных в спортзале полка и знает минимум о 13 убийствах там, а также считает, что погибшие давали показания о преступлениях под пытками. Родственников самого Гезмахмаева после выхода статьи задерживали чеченские полицейские, требуя выдать местонахождение его семьи и заставить его подписать письмо с покаяниями.
В обращении отмечается, что автор материала «посягает на честь и достоинство Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова». Сам Кадыров в своем Telegram-канале ранее обратился к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и назвал в публикации журналистов «Новой» «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб».
«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину», — заявил он в ответ на слова Пескова о том, что бойцам спецполка в Чечне нужно обращаться не в Кремль, а в суд. «Что касается «угрозы журналистам», я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги», — продолжает Кадыров и говорит, что санкции против России часто применяются « с подачи таких якобы либеральных газет».
Накануне спецполк им. А. Кадырова опубликовал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой защитить его бойцов от нападок СМИ. Комментируя это, Дмитрий Песков посоветовал полицейским обращаться в суд, если те считают, что материалы газеты содержат клевету. Ранее министр печати Чечни призвал закрыть «Новую газету», а на офис редакции в Москве была совершена химическая атака.