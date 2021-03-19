«Ъ»: Путин уволил главу чеченской полиции

Президент Владимир Путин своим указом уволил начальника полиции —замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова, а также заместителя прокурора Подмосковья Семена Якубова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Генерал-майор полиции Апты Алаудинов в разные годы работавший в прокуратуре республики, возглавлявший региональный УБОП и другие подразделения, был назначен заместителем главы МВД в 2011 году, отмечает «Ъ». Но в 2019 году впал в немилость главы Чечни после того, как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Впоследствии сам генерал в видеообращении опроверг эту информацию, в очередной раз присягнув на верность.

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов ранее подал рапорт об отставке по собственному желанию на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне ОКО. Якобы через прокурора бизнесмен Гавриил Юшваев, охранников которого судят за убийство в «Москва-Сити», пытался решить некие вопросы в связи с этим расследованием.

Со своих постов тем же указом были сняты начальник ГУ МЧС по Пермскому краю и первый заместитель прокурора Пензенской области. 18 сотрудников МВД получили повышения или в рамках ротации заняли аналогичные посты в других регионах.