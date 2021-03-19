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Кипр отменяет обязательный карантин для российских туристов

19.03.2021

Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля, сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос. Для въезда на Кипр будет необходимо сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии в аэропорту. Проходить карантин не потребуется, пишет Вестник АТОР.

В допандемийные годы Россия была одним из лидеров туристических визитов на Кипр. По официальным данным ФСБ, в 2019 году россияне выезжали ка Кипр более 900 тыс. раз. В 2020 году этот показатель упал до 51 тыс.

До 15 апреля на Кипре действуют ограничения в связи с коронавирусом. Так, жители и гости острова могут выходить из мест пребывания не чаще два раз в день, действует ночной комендантский час. Пока Россия не возобновила авиасообщение с Кипром, но Росавиация уже выдала разрешения на полеты ряду перевозчиков.

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