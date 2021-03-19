Кипр отменяет обязательный карантин для российских туристов

В допандемийные годы Россия была одним из лидеров туристических визитов на Кипр. По официальным данным ФСБ, в 2019 году россияне выезжали ка Кипр более 900 тыс. раз. В 2020 году этот показатель упал до 51 тыс.
До 15 апреля на Кипре действуют ограничения в связи с коронавирусом. Так, жители и гости острова могут выходить из мест пребывания не чаще два раз в день, действует ночной комендантский час. Пока Россия не возобновила авиасообщение с Кипром, но Росавиация уже выдала разрешения на полеты ряду перевозчиков.