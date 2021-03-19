Производители масок сообщили о госзакупках некачественных медизделий

Как пишет РБК, члены Ассоциации просят Генпрокуратуру и ФАС изучить тендеры на закупки респираторов, по их словам, изделия могут быть опасны для медиков, которые будут ими пользоваться. Речь идет о масках-респираторах класса защиты FFP2 и FFP3. Ранее в АСИЗ обратились представители больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой провести независимую экспертизу этих изделий — некоторые образцы не соответствовали заявленным характеристикам.
В письме АСИЗ говорится, что несертифицированные респираторы могут нести «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19». Также Ассоциация просит проверить факты умышленного завышения цен на СИЗ весной 2020 года, и занижения, которое происходит сейчас. Кроме того, АСИЗ предлагает Роспотребнадзору создать рабочую группу, чтобы устранить пробелы в законодательстве об обращении СИЗ.
Маски со степенью защиты FFP2 защищают от веществ средней токсичности и применяются при превышении ПДК вредных веществ в 10 раз, они могут улавливать до 94% пыли и аэрозолей в воздухе. Изделия FFP3 используются там, где концентрация вредных веществ превышает норму в 50 раз, и поглощают до 99% опасных примесей. Оба стандарта рекомендованы для работы в «красных» зонах больниц во время пандемии коронавируса.