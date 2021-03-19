UPD: С обысками пришли в офис «Открытки». Причина обыска не известна. На данный момент в офисе никого из сотрудников нет. Видео.

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В Москве силовики пришли в редакцию «МБХ медиа». С чем это может быть связано, и планируются ли какие-то следственные действия, пока неизвестно, сообщают в издании.

В прошлом году обыски в редакции проходили дважды — 9 июля и 9 сентября. Следственные действия тогда были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

17 марта этого года стало известно, что Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт «МБХ Медиа» в Twitter.