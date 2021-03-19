В ФСБ заявили о задержании «группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества»

В ФСБ России сообщили, что в Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». У них нашли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств, передает ТАСС пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ.

13 человек задержаны в Геленджике, еще один — в Ярославле. Уголовное дело возбуждено по ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе»).

Задержанные дают признательные показания, согласно которым их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества Егора Краснова, утверждают в ФСБ. «В дальнейшем от него и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан, — сообщили в ФСБ. — Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур».

В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет направили украинским членам «М.К.У.», говорят в спецслужбе.