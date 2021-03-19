В Хабаровске главу штаба Навального задержали по «дадинской» статье

Координатору хабаровского штаба Навального Алексею Ворсину предъявили предварительное обвинение по делу о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Он находится в статусе подозреваемого, сообщает «ОВД-Инфо».

Сегодня ранним утром у него и других активистов прошли обыски, после чего Ворсина и нескольких человек отвезли на допрос в Следственный комитет.

Znak пишет, что Ворсин помещен в ИВС, в субботу, 20 марта, суд должен избрать ему пресечения. Ранее он говорил о намерении участвовать в выборах в Госдуму.