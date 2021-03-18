На «крымский» концерт в «Лужники» студентов собирали с помощью денег, грамот и дополнительных баллов

В период эпидемии коронавируса, когда в России меньше 3% жителей сделали прививки, а в Москве запрещены массовые мероприятия, для Владимира Путина собрали в «Лужниках» полный стадион. Концерт, на котором коме артистов выступил президент, был посвящен седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Судя по видеозаписям, стадион был заполнен полностью, многие из присутствующих не использовали маски.

Концерт был бесплатным, попасть на него можно было только по приглашениям. Как обычно их выдавали бюджетникам и студентам. Издание DOXA пишет о массовой рассылке с приглашениями на праздник среди студентов московских вузов. За участие в некоторых университетах предлагали деньги, грамоты, дополнительные баллы и другие бонусы.

Так, студентам филологического факультета МГУ посетить концерт предложила активистка «Молодой Гвардии Единой России». За присутствие обещали тысячу рублей. Аналогичное предложении получили студенты МИФИ. По словам одного из учащихся, преподаватели по физкультуре предложили дополнительные баллы по дисциплине за посещение концерта. Студентам Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана за посещение концерта «Крымская весна» предлагали официальное освобождение от пар, баллы волонтера, бесплатное питание и грамоту, которую можно использовать для получения повышенной стипендии. Сообщения рассылали профорги и старосты групп. Студенты МГИК рассказали, что координаторы волонтерских центров университета пообещали им грамоты за присутствие на концерте.

Ранее стало известно, что в Крыму ради праздничных мероприятий власти отменили запрет на массовые мероприятия. Мотоклубу «Ночные волки» разрешили провести свое мероприятие в Симферополе, также добро дали на смотр юнармейских отрядов и кадетских классов в рамках проекта «Юнармия. Мы — дети Крымской весны». Кроме того, в регионе прошли или еще запланированы автопробеги, культурные и спортивные мероприятия.