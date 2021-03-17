Главное в политике за 17 марта

ГЛАВНОЕ

• Президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился, что его российский коллега Владимир Путин является «убийцей». Он «заплатит» за вмешательство в американские выборы, отметил также лидер США. О том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2020 года, «очерняя» Байдена и «поддерживая» Дональда Трампа, а также стараясь подорвать «общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в стране», говорится в обнародованном докладе разведки США. При этом Путин «вероятно, руководил» этой кампанией. Как именно Путин ответит за это, Байден не уточнил, но источники американских СМИ говорят о новом пакете санкций уже на следующей неделе.

• Сегодня экспортные ограничения Вашингтон расширил в связи с отравлением Алексея Навального. Эти санкции начнут действовать 18 марта, чтобы лишить Россию доступа «к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия».

• На фоне заявлений Байдена рубль по отношению к доллару упал — американская валюта достигла отметки 74 руб. впервые с 10 марта. «Байден резко отозвался о Путине. Российский фондовый рынок упал на 3%. Интересно, если Путин покритикует Байдена, насколько упадут индексы Dow Jones и Nasdaq?» — отмечает экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

• В Москве все обвинения Вашингтона называют безосновательными, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Байдена о Путине оскорбляют всех россиян: «Все, что делают США для создания проблем нашей стране, — санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела — все провалилось. Это истерика от бессилия». «Теперь центр «Э» должен возбудить в отношении Байдена дело о неуважении к власти. 80% всех таких дел касается оскорблений Путина», — иронизирует глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

• «Тяжело далась эта позиция и Байдену, — пишет уже серьезно Михаил Ходорковский. — В данном случае речь идет не о легитимном насилии государства, а именно о личности Путина, как заказчике криминальных убийств. Это реальность, с которой предстоит жить...» «Вот именно сегодня та самая «Холодная война-2» и началась всерьез...» — констатирует публицист Константин фон Эггерт.

ЦЕНЗУРА

• Прекратить «откровенно враждебную деятельность» «Новой газеты» потребовал министр печати Чечни Ахмед Дудаев — так он отреагировал на статью Елены Милашиной в «Новой» о пытках и казнях в республике. Родственников главного героя публикации Сулеймана Гезмахмаева сегодня задержала чеченская полиция — угрожая, они потребовали сообщить, где находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева, а также добиться от него покаянного письма.

• Удалить аккаунт интернет-издания «МБХ медиа» потребовал от Twitter Роскомнадзор — якобы ресурс распространяет материалы «нежелательной» организации. Под ним, как позже выяснилось, регулятор имеет в виду сам портал «МБХ медиа», который был внесен в реестр запрещенной информации еще в 2018 году. Аналогичное требование РКН касается и аккаунта Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которую ранее российские власти признали нежелательной на территории РФ. Скорее всего, эти требования сервис микроблогов оставит без удовлетворения, отмечают наблюдатели, но это даст РКН лишний повод для полной блокировки Twitter, чем ранее грозил регулятор.

• Отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, принятый Госдумой, дала Счетная палата, посчитав, что его реализация приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества.

РЕПРЕССИИ

• В поддержку политзаключенных выступил в Новосибирске пианист Тимофей Казанцев после исполнения сонаты Бетховена. Сотрудник филармонии пытался его прервать, а позже культурное учреждение открестилось от слов музыканта, чем вызвало негодование публики.

• СК отказался проверять действия сотрудника Росгвардии, который ударил по голове дубинкой журналиста Федора Худокормова, так как оснований для проверки нет. Ранее об этом же говорили в МВД, хотя видео с избиением журналиста облетело весь интернет.

• Разогнанный полицией форум муниципальных депутатов решено провести вновь — но только в Clubhouse.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Шале и VIP-театр во «дворце Путина» под Геленджиком заняли земли детского лагеря. Он действовал там несколько десятков лет, выяснил «Проект».

В МИРЕ

• Иран приступил к обогащению урана на своем подземном заводе с помощью усовершенствованной центрифуги — очередное нарушение ядерной сделки это явная попытка оказать давление на президента США, отмечает Reuters.

• Китай отказался от трансляции церемонии вручения премии «Оскар», так как на награду претендует фильм о протестах в Гонконге в 2019 году.