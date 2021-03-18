Путин предложил Байдену разговор в прямом эфире

Путин напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.
«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии», — отметил Путин.
Он также заявил, что Россия и США должны сохранить отношения.
Ранее Путин, комментируя интервью Байдена, в котором лидер США утвердительно ответил на вопрос, убийца ли президент России, пожелал тому здоровья и напомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, сам так и называется».