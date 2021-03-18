В G7 осудили аннексию Крыма и действия России в Украине

В нем говорится, что главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии и Верховный Представитель ЕС единодушно осуждают «действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины». Они напоминают о международных документах, которые запрещают применять силу для изменения границ государств, и называют Крым украинской территорией.
«Попытки России легитимизовать оккупацию не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, обеспечить доступ международным наблюдателям и незамедлительно освободить всех незаконно задержанных, — говорится в обращении. — Мы также решительно возражаем против продолжающихся действий России по дестабилизации ситуации в Украине, в особенности против ее деятельности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в нарушение ее обязательств по Минским соглашениям».
Авторы письма назвали Россию стороной конфликта на востоке Украины, «а не посредником» и осудили эскалацию военных действий там: «Мы призываем Российскую Федерацию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины, и предоставляя российское гражданство сотням тысяч украинских граждан».
Сегодня семь лет со дня присоединения Крыма. В Москве проходит концерт в честь этого события. Сообщается, что на него приехал Владимир Путин. «Мы готовы жить в новых геополитических условиях, более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские, готовы подставить им плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, идти вместе вперед, используя наши конкурентные преимущества»,— заявил он. «Коммерсантъ» отмечает, что часть зрителей пришла без масок, кроме того, в Москве действует запрет на массовые мероприятия.
Ранее сегодня стало известно, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым». Причиной стало видео, выложенное два года назад, на котором показана кинохроника времен Великой отечественной войны. YouTube заявил, что ролик нарушает правило, по которому на портале запрещена демонстрация насильственных действий против отдельных лиц или группы людей. Если в ближайшие три месяца на канале найдут новые нарушения, его заблокируют. На сайте канала это назвали дискриминацией.