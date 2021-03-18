Пашинян анонсировал внеочередные выборы парламента Армении 20 июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. О такой договоренности с оппозицией сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, он встретился с руководителем фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном и они зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это внеочередные парламентские выборы. С учетом обсуждений с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией «Мой шаг», руководителем оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы решено провести 20 июня.

Ранее оппозиция потребовала отставки Пашиняна. Политический кризис начался после того, как премьер решил уволить замглавы, а затем и руководителя Генштаба. Оппозиция неоднократно обвиняли Пашиняна в поражении в Нагорном Карабахе.