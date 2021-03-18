Александра Габышева признали невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза Якутского психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева невменяемым. Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Теперь шамана могут направить на принудительное лечение, сообщил «МБХ медиа» правозащитник Алексей Прянишников.

В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Габышева. Учреждение указало тогда, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». До этого он не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер.

За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте. Первую попытку он совершил летом 2020 года – в Москву он шел «изгонять Путина». Тогда его задержали силовики.