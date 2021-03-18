Путин ответил Байдену

Президент России Владимир Путин пожелал американскому коллеге Джо Байдену здоровья и добавил: «Кто как обзывается, сам так называется». Ранее Байден согласился с утверждением, что Путин убийца.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток», — сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«В истории каждого народа, государства много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или другие государства, народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, — продолжил президент. — Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываемся на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. В детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». Это не просто детская поговорка и шутка, смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же как и мы. Из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще».

17 октября Байден в интервью ABC News согласился, что Путин является убийцей. После этих заявлений посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации.

