Суд прекратил дело глухонемого петербуржца о выкрикивании лозунгов на митинге

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, городской суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее выписала Агафонову штраф в 5 тыс. рублей. Мужчину задержали в ходе акции в поддержку Алексея Навального в центре Петербурга 31 января. Он не может слышать и говорить, объяснялся с полицейскими жестами, но его все равно увезли в отдел и оформили протокол об участии в митинге. Сурдопереводчика Агафонову не предоставили. В протоколе, в частности, говорилось, что мужчина выкрикивал лозунги «Долой царя!» и «Свободу Алексею Навальному!», а также не выполнял команды разойтись. Районный суд признал его виновным, при этом, как сообщала «Фонтанка.ру», судья признала, что он не мог слышать полицейских, и наказала его за «перекрытие дорог на несанкционированной акции».
После приговора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал петербуржцу оспорить наказание в суде. «В данном случае точно не знаю, что было с судьей. Но в этом конкретном случае, конечно, есть в установленных законом рамках возможность оспорить решение суда, если сроки еще не прошли», — сказал он.
Производство прекращено за отсутствием состава правонарушения.