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Вопрос о лишении Галяминой статуса муниципального депутата решат 25 марта

18.03.2021

Вопрос исключения Юлии Галяминой из числа муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы будет рассмотрен 25 марта. Об этом «МБХ медиа» сообщила глава округа Алла Жукова.

11 марта Московский городской суд оставил без изменений приговор, вынесенный Галяминой по «дадинской» статье — Тверской суд Москвы ее к двум годам условно. Теперь она не имеет права избираться в Госдуму.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — сообщали после возбуждения уголовного дела в СК. 15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания. 

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