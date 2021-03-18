Россияне перестают считать себя европейцами

Исследование показывает, что за два года пропорция заметно изменилась. В 2019-м европейской Россию называли 37% респондентов, а неевропейской — 55%. В целом с 2008 число тех, кто считает Россию близкой Европе, сократилось почти наполовину. При этом сейчас такая точка зрения наиболее близка россиянам старше 55 лет.
Сокращается и доля россиян, которые считают европейцами себя лично: с 35% в 2008 году до 27% в 2021. Одновременно снижается доля тех, кто считает, что на Западе боятся Россию: в 2018 таковых было 25%, в новом опросе — 18%. Число уверенных, что Запад относится к России с тревогой, практически не поменялось и находится на уровне 23%. О том, что к России относятся с уважением, говорят 12% опрошенных (в 2018 году — 18%).
Что же касается отношения России к Западу, треть респондентов заявила, что особых чувств нет. 25% считают, что к Западу здесь относятся с уважением.
* «Левада-центр» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.