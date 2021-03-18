В Новосибирске суд закрыл дело обвиняемой по «дадинской» статье

Новосибирский суд прекратил уголовное преследование по «дадинской» статье активистки Яны Дробноход, выступавшей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ей назначили штраф в размере 40 тыс. руб, сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство [о прекращении дела] было заявлено по инициативе Яны. Как я понимаю, ее главный мотив был — скорее вернуться домой. Несмотря на возражения прокурора, суд удовлетворил ходатайство», — рассказал «Тайге.инфо» адвокат Дмитрий Шитов.

По мнению стороны защиты, в деле и обвинении Дробноход не было состава преступления. Уголовное преследование активистки прекратилось по нереабилитирующим основаниям.

Дробноход освобождена из-под стражи в зале суда. Уголовное дело против нее было возбуждено в начале февраля, тогда ее поместили под домашний арест. 15 февраля активистку задержали во время очередного пикета, суд заменил ей меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Накануне суда в ее поддержку во время концерта выступил новосибирский пианист Тимофей Казанцев, речь которого пытались прервать сотрудники филармонии.