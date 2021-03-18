Кремль посоветовал чеченским силовикам идти в суд

Обращение сотрудников полка ППС Чечни к Владимиру Путину о «нападках» на них «Новой газеты» направлено не по адресу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент РФ не является судебным органом. Он не может принимать судебные решения и принимать иски в отношении газеты. Оно [обращение] не по адресу. Здесь речь идет о публикации. По мнению тех, кто записал обращение, публикация содержит искаженную информацию и клевету, которая порочит честь и достоинство людей. Существуют юридические процедуры и юридические инструменты, которые можно и нужно задействовать», — сказал Песков.

Ранее сотрудники полка имени Ахмата Кадырова в Чечне записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «пресечь попытки оскорбления» от «Новой газеты». Один из бойцов заявил, что личный состав «принуждают взять на себя ответственность», чтобы пресечь «нападки» СМИ.

15 марта «Новая газета» опубликовала материал о внесудебных казнях в Чечне. Бывший сотрудник полка Сулейман Гезмахмаев рассказал изданию, что лично охранял десятки задержанных на территории полка, видел пытки и знает не менее чем о 13 убийствах. После выхода статьи на издание была совершена химическая атака, а 17 марта власти Чечни призвали закрыть «Новую газету», в Грозном прошел митинг. Накануне вечером сообщалось, что полицейские задержали троих родственников Гезмазхмаева, требуя выдать информацию о местонахождении его семьи и добиться от него письма с покаяниями.