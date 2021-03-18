В Кремле назвали «очень плохими» слова Байдена о Путине

«Очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о Владимире Путине назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Байден подтвердил, что считает Путина убийцей.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого. К сказанному мне нечего добавить», — сказал Песков.

На вопрос о том, планирует ли отреагировать Путин на слова американского коллеги, Песков ответил: «Не могу вам точно сказать».

17 октября Байден в интервью ABC News согласился, что Путин является «убийцей». После этих заявлений посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации.