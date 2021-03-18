Дело против Навального восьмилетней давности снова открыли

Как сообщил соратник Навального Леонид Волков, следователи интересовались у этих людей, знакомы ли они с Константином Янкаускасом, Николаем Ляскиным и Владимиром Ашурковым, а также говорили о том, что соратники оппозиционера «призывали граждан собирать денежные средства на компенсацию расходов в размере 1 млн рублей», потраченных на избирательную кампанию на выборах мэра Москвы.
«Восемь лет прошло! Видимо, какие-то сроки продления подоспели, надо отчитаться, что «работа ведется», — пишет Волков. — Восемь лет уголовному делу, ВОСЕМЬ. Тысячи допросов. Янкаускас и Ляскин до сих под подпиской о невыезде (!), Ашурков до сих пор в розыске. Следствие продолжает искать потерпевших». По словам Волкова, следователи говорят, что в общей сложности с граждан было собрано около 12 млн рублей, и спрашивают, считают ли их собеседники себя обманутыми и готовы ли написать заявление.
«Дело о «Яндекс.Кошельках» было открыто в 2014 году. СКР счел мошенничеством схему финансирования избирательной кампании Навального. По ней, сторонники оппозиционного политика переводили пожертвования на его счет в сервисе «Яндекс.Деньги». После этого мундеп Константин Янкаускас, лидер московской Партии прогресса Николай Ляскин и Владимир Ашурков, который тогда был исполнительным директором ФБК*, перечислили по 1 млн рублей на избирательный счет, а затем попросили сторонников компенсировать эти расходы. Следствие посчитало это мошенничеством в особо крупном размере.
Ранее суд приговорил Навального к 2,5 годам колонии, изменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что политик не отмечался во ФСИН, будучи на лечении в Германии после отравления. Кроме того, оппозиционера оштрафовали на 850 тыс. рублей по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. После этого Госдума приняла закон о наказании за публичное оскорбление ветеранов.
ФБК* — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.