Тихановская объявила о голосовании за переговоры с властью

Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью. «Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве», — сказала она в видеообращении

По словам Тихановской, Лукашенко «пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий», «в стране никто не чувствует себя безопасно». Но белорусы выбирают ненасильственный протест и честный голос: «Чем больше голосов, тем громче для всего мира звучит требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры — это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно — это конкретный сигнал для международных партнеров — к действию».

Голосование запускается, чтобы провести переговоры «с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения», а не затягивать кризис до полной катастрофы, говорит Тихановская. Переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. ОБСЕ и ООН готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры.

Проголосовать белорусам предлагается с помощью чат-бота платформы «Голос». Голосование будет анонимным.