Болгария и Польша вводят карантин

В связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом власти Болгарии вводят всеобщий карантин с 22 марта, аналогичные меры принимают и в Польше.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов сообщил, что ограничения продлятся 10 дней, передает ТАСС. С 22 марта приостанавливается работа заведений общественного питания, общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Закрываются крупные торговые центры, прекращается работа театров и кинотеатров, а также перестают работать школы и детские сады.

Польша закроет большинство общественных заведений уже в субботу, 20 марта, и на три недели, заявил в министр здравоохранения Адам Недзельски, передает Politico. В стране закроются торговые центры, кинотеатры, театры и другие учреждения культуры. Также будут закрыты отели, бассейны, горнолыжные курорты, фитнес-центры и другие спортивные сооружения. Вся система образования вновь возвращается в онлайн.

«Если это не положит конец эпидемии или, по крайней мере, не замедлит третью волну, то следующим шагом будет типичная изоляция, когда мы закроем все полностью», — сказал Недзельски.