Иностранные IT-компании могут заставить открывать представительства в России

По данным «Коммерсанта», эта инициатива есть в плане поддержки IT-отрасли, направленном на согласование профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. За ее реализацию отвечают четыре федеральных ведомства, в том числе ФТС и ФСБ.
Планируется, что иностранные компании с большой аудиторией (свыше 100-500 тыс. пользователей из России) должны будут зарегистрировать юрлица на территории страны и платить налоги. Это можно будет сделать через создание дочерних обществ совместно с отечественными компаниями, тогда нести ответственность будет представитель товарного знака. Еще один вариант — зарегистрироваться дистанционно в личном кабинете ФНС. После того, как проект примут, у бизнеса будет месяц на подачу заявки.
Собеседники «Ъ» в Ассоциации юристов России говорят, что эта норма обеспечит равные условия для иностранных и российских IT-компаний на рынке государства, так как отечественный бизнес платит НДС и это заставляет его регистрироваться за границей. Сама инициатива готовится по поручению Владимира Путина, по которому до августа власти должны подготовить дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям. По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, система резидентства позволит компаниям также вести электронный документооборот и может повысить привлекательность российской юрисдикции. Впрочем, участники рынка считают, что это вряд ли мотивирует зарубежные компании открывать представительства, в том числе из-за усиливающегося давления на бизнес.
Под новые требования могут попасть крупные компании, такие как Google и Facebook, которые зарабатывают в России на рекламе. Также это могут быть агрегаторы услуг, контентные и игровые сервисы, владельцы мессенджеров, социальных сетей и магазины приложений.