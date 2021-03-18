Борис Вишневский о нападках на «Новую»

"Новая газета" публикует большой материал, доказывающий то, о чем давно говорили и писали - наличие внесудебных казней в Чечне.

С подробными рассказами бывшего полицейского, который почти четыре года назад бежал из республики.

В тот же день здание, где располагается редакция "Новой", подвергается химической атаке, с распылением неизвестного опасного вещества - которую вполне можно квалифицировать как теракт.

О возбуждении уголовного дела по факту возможного теракта ничего неизвестно.

В Чечне полицейские задерживают родственников информатора "Новой", требуя, чтобы они добились от него покаянного письма и признаний в том, что он все выдумал.

В противном случае обещают, что его семье "будет очень плохо".

Ни о каких расследованиях этих действий полицейских (не имеющих никакого отношения к закону) ничего неизвестно.

Министр информации и печати Чечни называет публикацию "Новой" провокацией и "гнусной клеветой, порочащей честь и достоинство героических сотрудников правоохранительных органов".

И требует от Путина (!) закрыть "Новую газету" за "откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".

Вместо борьбы с коррупцией - борются с теми, кто ее разоблачает.

Вместо борьбы с бедностью - борются с "фейками о росте цен".

А вместо борьбы с терроризмом - борются с теми, кто рассказывает, как казнят тех, кого потом выдают за "боевиков", рапортуя о "единственном регионе в мире, где полностью уничтожен терроризм".

Моя поддержка моим друзьям и коллегам из "Новой", которых пытаются запугать, закрыть и отравить. Только бы заставить замолчать.

Это - признак панического страха тех, о ком "Новая газета" рассказывает правду.

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