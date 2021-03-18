Чемезов займет место Сердюкова во главе совета директоров ОАК

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, до него этот пост занимал Анатолий Сердюков.

Чемезов объяснил, что решил занять этот пост «с учетом важности задачи», чтобы «взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль», передает «Интерфакс».

В «Ростехе» объявили о решении объединить ОАК и авиаконструкторские бюро, в том числе «Сухой» и «МиГ», а также авиакомпанию «Иркут» в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК.