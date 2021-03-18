«Мы будем прямолинейны» — Белый дом об отношениях с Москвой

Администрация Джо Байдена «намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем предыдущая», сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы будем прямолинейны и конкретны в тех областях, где у нас будет возникать озабоченность», — добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов, она не стала уточнять, считает ли Байден президента России Владимира Путина убийцей в буквальном или метафорическом смысле. При этом отметила, что американский президент «не будет сдерживаться в прямых контактах [c Россией] и не будет сдерживаться в публичных заявлениях».

17 октября Байден в интервью ABC News согласился, что Путин является «убийцей». Он «заплатит» за вмешательство в американские выборы, отметил также лидер США. О том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США 2020 года, «очерняя» Байдена и «поддерживая» Дональда Трампа, говорится в докладе разведки США. При этом Путин «вероятно, руководил» этой кампанией, считают в Вашингтоне. Как именно Путин ответит за это, Байден не уточнил, но источники американских СМИ говорят о новом пакете санкций уже на следующей неделе.

После этих заявлений посла в России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации.