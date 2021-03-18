Игорь Эйдман: Ответ убийцы — месть

Теперь уже официально. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц.

Он не простит Байдену правду о себе и будет мстить. Преступники больше всего ненавидят тех, кто ловит их за руку. Злобная мстительная путинская натура заставит его, вопреки здравому смыслу и реальному соотношению сил, пытаться наказать обидчика.

Гибридная война может перейти в новую еще более острую фазу. Скорее всего, будут предприняты еще более масштабные попытки дискредитировать Байдена и дестабилизировать ситуацию в США. В ход пойдут трамписты, конспирологи, расисты всех рас, ультраправые и ультралевые.

Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способные ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлем. В ходе новой информационной войны российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало.

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